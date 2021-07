Intervention i ny dräkt

Den nya perioden för att sälja spannmål till EU:s interventionslager öppnade i november.



Men den utbredda prisfesten på spannmål gör att ingen är intresserad av att sälja till Jordbruksverket just nu.

Därmed har det heller inte blivit någon större debatt om den förändring av systemet som genomförts.





Skillnad mot förra året

Fast pris på korn utgår

Inte lika starkt

Annat var det för ett år sedan. Priserna på foderkorn låg på runt 90 kronor och havre och råg på 70-80 kronor per deciton.Det gjorde EU:s ersättning på 101,31 euro per ton plus månatliga tillägg till det mest konkurrenskraftiga anbudet på korn för både många handlare och lantbrukare.- Eftersom det nu inte längre finns något direkt prisgolv kvar kan vi komma ännu längre ner nästa gång vi har ett liknande scenario, påpekar Anders Pålsson, marknadsrådgivare på Hir Malmöhus.De nya reglerna innebär bland annat att det fasta priset på korn försvinner och att handlare och lantbrukare i stället måste lägga bud på vilket pris de är villiga att sälja till.- Förändringarna gör att det blir mer press att sälja på marknaden, säger Patrik Eklöf på Jordbruksverket.Han håller med Anders Pålsson om att de nya interventionsreglerna kan innebära ett ökat tryck neråt på spannmålspriserna men vill inte ange några tänkbara prisnivåer eftersom så många faktorer påverkar prisutvecklingen framöver.- Men som instrument är interventionssystemet inte lika starkt längre, kommenterar han.Att priserna kunde falla ner till bottennivåer sist beror också på att bränslepriserna var låga samtidigt som det rådde en överskottssituation på spannmål.- Högre priser på etanol kan dämpa ett prisfall, menar Anders Pålsson.Men som lantbrukare måste man vara beredd på att priserna återigen kan sjunka till minimala nivåer och spara pengar i ladorna när nu säsongen ser ut att bli god, menar Anders Pålsson.- Växtodlingen i Sverige måste öka sina marginaler. Vi måste ha en högre förtjänst för att kunna balansera de här åren, för vi kommer att åka upp och ner, tillägger han. Malin Eborn