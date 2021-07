Inte bara djuren behöver omsorg

Nyligen debatterades påstådda missförhållanden i grisuppfödningen och hård kritik riktades mot otillräckliga kontroller. Djurskyddsinspektörer klagar över minskade resurser efter skiftet från kommunerna till länsstyrelserna som huvudman.



Är då lösningen mer resurser och kontroller? Nej, hävdar läkaren Anders Thelin, veterinären Per Michanek och journalisten Lars-Ola Borglid, som skrivit en bok med titeln Vi har avlivat din häst. Den ligger under presenningen.



De hävdar att djurskyddslagen, och dess tillämpning, utsätter folk för stress och obehag, friska djur avlivas och det öppna landskapet växer igen. Den industrialiserade djurhållningen, där de stora problemen enligt författarna finns, fortsätter som vanligt, medan det djurvänliga, småskaliga slås ut.



Deras lösning är utbildning och upplysning.

"Statens och dess myndigheters tro på repressiva lösningar är destruktiv. Man får inte ett bättre djurskydd genom kontroller och sanktioner", skriver de.



Det är bra att den här boken har skrivits. Den ger djurägare som upplever att de orättfärdigt drabbats av myndighetspåbud en röst. Ofta handlar det om maktlöshet, djurägaren upplever att någon klampar in och anmärker på en djurhållning som fungerat under lång tid. Djurägarens erfarenhet och djuröga övertrumfas alltid av inspektörens tumstock.



Ett avsnitt handlar om den stress djurägaren känner vid en inspektion. Gården är inte bara arbetsplatsen utan också hemmet. En inspektion kan uppfattas som kränkande och nedvärderande, ett intrång i den privata sfären.



Denna vecka har ett nytt vanvårdsfall avslöjats i Skåne. Trots lag, föreskrifter, inspektioner och sanktioner förekommer sådant. Eller är det just detta som ligger bakom? Ingen lag kan förhindra att en människa klappar ihop. Men en lag kan tillämpas så att hon gör det.



Så, ska vi ha mer eller mindre kontroller för att djurskyddet ska bli bättre? Det tål att tänka på. Mer djuröga och mindre tumstock vore i alla fall önskvärt i sammanhanget. Liksom inspektörer som även känner empati för djurägaren. Som Thelin, Michanek och Borglid skriver:

"Omsorg om andra människor måste komma först, omsorg om djur därefter, omsorg om lagen först i sista hand." Lars Vernersson