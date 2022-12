Inställd tävling gav behövlig andrum

Willner Andersson, Jesper Bengtsson och Anders Olsson hade ställt in sig på att meka hela torsdagsnatten i verkstaden i Vellinge i Skåne för att försöka hinna få allt klart för tävlingsstart i Närke. Nu blev det bara skruvande större delen av helgen i stället.

- Det var ett bra beslut av tävlingsledningen i Kumla att ställa in på förhand när det väntades så mycket regn. Det hade varit tråkigt för många att köra så långt i onödan, säger Jesper Bengtsson.För teamet betyder det att den efterlängtade men svårfångade tävlingsstarten skjuts fram till Målillatävlingen i Småland sista helgen i juni.Smoking Eagle blev byggd i vinter och vid första provstart av Scania DS11-motorn skar den. Med ny motor kom ekipaget till provkörning i Tvängstorp i Skåne för en månad sedan. Treans cylinder skar på vevaxeln och kopplingen slirade.Nu är motorblock och urtrampningslager bytta och kopplingen är modifierad.- Förhoppningsvis ska det kunna fungera den här gången, säger Anders Olsson.Smoking Eagle ska köras i klass 2 500 kilo modifierat och kanske även i 3 500 kilo modifierat. Deltagande i den tyngre klassen är mest för att skaffa rutin och för att det ska bli mycket för publiken att uppleva.- Det är viktigt att publiken blir nöjd, säger Willner Andersson.Tanken är att alla tre i teamet ska prova att köra i början, tills det utkristalliserar sig vem som är den bästa föraren. Alla är också delaktiga i konstruktion och underhåll.De har lagt tre till fyra kvällar i veckan i verkstaden under vintern, plus helger. När säsongen väl kommer i gång hoppas de att det räcker med en kvälls genomgång och service per vecka, förutom om det blir något haveri eller om de bestämmer sig för att något ska förbättras.- Vissa dagar är det roligare än andra att hålla på, säger Jesper Bengtsson.Smoking Eagle är byggd för att vara driftsäker. Den är inte så våldsamt trimmad, men har portade toppar för mer luftgenomströmning, turbon är större och insprutningspumpen ger mer diesel än original.Motorn har suttit i en mätvagn för kontroll av järnvägsräls och ger 300 hästkrafter i original.- Vi tror att vi har fördubblat effekten, men det är mycket ungefärligt, säger Anders Olsson.Diesel var ett självskrivet val för teamet efter några år med traktorn WildAnden i klass 600 kilo compact diesel. Teamet har köpt vissa delar färdiga av andra team för att spara tid och tankekraft och satsar lagom mycket på finishen.- Det är alltid roligt när det ser bra ut, men det viktigaste är att traktorn går bra, säger Willner Andersson.