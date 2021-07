Insekter föredrar frisk squash

När genmodifierad squash korsas med vilda släktingar klarar sig avkomman bra mot de virus som den förädlade växten modifierats för att vara resistent mot. Men den blir i stället smakligare för gurkbaggar som föredrar friska plantor framför virussjuka.



Slutsatserna är resultatet av forskning i USA där man tittat på vilka effekter det kan få om modifierade gener från odlad squash korsas in i vilda varianter. I det treåriga experimentet jämfördes korsningar med vilda släktingar under så naturliga omständigheter som möjligt.



Korsningarna blev inte bara mer angripna av gurkbaggar än sina helvilda släktingar utan även av en bakteriesjukdom som baggarna sprider. Insekternas förkärlek för transgen squash uppstod först när de virus växten är resistent mot slagit till i odlingarna.

Forskningsresultaten har publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences. Sara Johansson