Insatser hade ingen effekt på granbarkborren

Den slutsatsen dras av ny forskning som redovisades vid Skogsstyrelsens seminarium i Alvesta på onsdagen, uppger Vetenskapsradion.



I stället är det naturliga orsaker som lett till att barkborrehärjningarna tagit slut under 2009; konkurrens barkborrar emellan om mat samt naturliga fiender.



Att Sveaskog och Södra skogsägarna placerade ut tusentals fångstvirkeshögar med feromoner och gift under sommaren 2007 hade exempelvis försumbar effekt, enligt Bo Långström, professor i skogsskydd vid SLU. Dels för att insatsen kom för sent, dels för att den inte var tillräckligt omfattande.



Den insats som betydde mest i kampen mot granbarkborren var att snabbt transportera stormfällt virke till industrin. ATL.nu