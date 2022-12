Insats på marken fördubblas

– Branden ännu inte under kontroll, säger landshövding Ingemar Skogö vid en pressträff.

Allt som allt är cirka 200 personer sysselsatta med räddningarbetet, varav drygt 100 befinner sig ute i skog och mark.Enligt räddningsledaren Lars-Göran Uddholm kommer insatsen på marken inom kort att fördubblas.Dessutom förbereder räddningstjänsten för en vindkantring som väntas till kvällen.– Vi har något mer gynnsamma förhållanden, lite mindre vind i dag än i går. Än så länge lyckas vi hålla tillbaka elden, säger Lars-Göran Uddholm.Branden har inte spritt sig så långt norrut att den förberedda evakueringen i Norberg behöver genomföras - åtminstone inte som det ser ut nu.Räddningsledningen undersöker också möjligheterna till avlösning av delar av räddningsmanskapet, som de senaste dygnen slitit hårt i drygt 30-gradig hetta.– Man är trött, man är slut. Det här sliter jättemycket, säger Lars-Göran Uddholm.Landshövding Ingemar Skogö beslutade tidigare under dagen att staten genom länsstyrelsen ska överta ansvaret för räddningsinsatsen från kommunerna.Syftet är att få en ökad slagkraft i organisationen och få en ökad bredd i insatserna.Ingemar Skogö understryker att beslutet fattades i största enighet med berörda kommuner.– Vi var helt överens om att här behövs ytterligare kraftinsatser för att komma till rätta med branden. Det här är en extraordinär och oroväckande händelse, säger han.Räddningsledningen tillbakavisar också uppgifter om att informationen till de boende i området skulle ha varit bristfällig eller tvetydig:– Alla som ska förbereda sig på att evakuera ska ha hört något. De som inte hört något finns inte i den zonen, säger Lars-Göran Uddholm.Samtidigt står det klart att de två italienska brandbekämpningsplanen står stilla på en flygplats i Polen. Orsaken är dåligt väder.De väntades landa i Västerås under eftermiddagen, men det är fortsatt oklart när de kan komma för att förberedas inför släckningsinsatsen, skriver Vestmanlands Läns tidning på nätet.Även Frankrike skickar tre flygplan för att bekämpa branden i Sala.Det handlar om två vattenbombare och ett samordnings- och spaningsplan som väntas anlända i brandområdet senare under tisdagen.Flygplanen kommer att stå till Sveriges förfogande under en vecka, uppger franska ambassaden.Flygplanen är, liksom de italienska planen, av typ CL-415 och kan fälla drygt 6 000 liter vatten.Brandområdet rapporterades sent på tisdagseftermiddagen vara 13 000 hektar stort.