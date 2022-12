Inget överskott på mjölk

Trots avskaffandet av mjölkkvoterna i slutet av mars väntas mjölkproduktionen inte öka kraftigt i år.

Endast runt 1 procents ökning väntas under 2015 och 2016, enligt rapporten . I vissa länder väntas produktionen öka, i framför allt Irland, Nederländerna och Tyskland.April och maj är mjölktoppen under säsongen, och givet det låga mjölkpriset är det därför inte troligt med några exceptionella mjölknivåer under 2015 som det var förra året, enligt rapporten.2014 ökade volymerna kraftigt, men föll under slutet av året på grund av låga priser och överproduktion.