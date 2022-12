Inget Oatly-förbud den här gången heller

Det blir inget interimistiskt förbud mot Oatlys marknadsföring med uttryck som "No milk. No soy. No badness" och "It's like milk, but made for humans".

För kort giltighetstid

"Normalt inte godtagbart"

Marknadsdomstolen har fattat beslut om LRF Mjölks andra yrkande om ett tillfälligt förbud mot Oatlys reklamkampanj under den tid som rättsprocessen pågår.LRF Mjölk, tidigare Svensk Mjölk, hade i det nya yrkandet höjt bankgarantin till fem miljoner. Marknadsdomstolen gick LRF Mjölk till mötes på så sätt att man ansåg att beloppet var tillräckligt stort, och att LRF Mjölk har skäl för sin talan.Däremot ansåg Marknadsdomstolen att den giltighetstid som Svensk Mjölk ställer för bankgarantin inte godtagbar.Marknadsdomstolen hänvisar till en dom i Högsta domstolen där man funnit att det normalt inte är godtagbart att giltighetstiden för en bankgaranti är begränsad.I det fallet som hänvisas till rörde det sig om en bankgaranti med fem års giltighetstid, LRF Mjölks bankgaranti var begränsad till tre år efter Marknadsdomstolens dom.Bankgarantin ska säkra ersättning vid en eventuell skadeståndsprocess från Oatlys sida.Rättsprocessen som helhet väntas kunna ta ett år innan den är avgjord.