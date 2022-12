Inget krav på födelseland

Ursprungsmärkningen på färskt, kylt och fryst kött från gris, får, get och fjäderfä förblir luddig om det ursprungliga ursprunget.

"Uppfött"

Samma regler

Inte är giltig

EU-kommissionen står fast vid sitt beslut att det räcker med att ange det land ett djur levt en stor del av sitt liv samt slaktland.Har djuret transporterats så många gånger under sitt liv att det inte kan sägas ha levt någonstans en stor del av det räcker det med att ange "Uppfött i flera EU-länder" eller "Uppfött i flera Icke-EU-länder".- Det är svårt nog att spåra födelseland för djur som har identifikation, som grisar och får, och omöjligt för fjäderfä, säger Xavier Pavard, talesperson för jordbrukskommissionären.EU-parlamentet vill ha samma regler som gäller för nötkött i dag, det vill säga även födelseland.Parlamentet hävdar också att EU-kommissionen, som enligt EU:s regler inte behöver ta en sådan här fråga via parlamentet, överskred sina befogenheter när de beslutade om märkningsreglerna.Vid dagens jordbruksministerråd informerade jordbrukskommissionär Dacian Ciolos ministrarna om att EU-kommissionen anser att EU-parlamentets kritik mot kommissionens beslut inte är giltig.– Kommissionen har medlemsländernas stöd, säger Xavier Pavard.Reglerna för märkning av färskt, kylt och fryst kött från gris, får, get och fjäderfä börjar gälla den första april 2015.