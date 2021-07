Inget behov av fler motorvägar

Motorvägar kostar stora pengar och tar mycket mark i anspråk. I dag handlar många vägbyggen i stället om så kallade två plus ett-vägar med vajerräcken.



Infrastrukturminister Åsa Torstensson hittar inte några ytterligare platser där hon vill ha motorväg just nu.



- Vi har bra redskap med två plus ett-vägarna som är trafiksäkra, de minskar flaskhalsarna och det är bra flöden där så det kommer nog att vara alternativet väldigt mycket framöver, säger hon till Ekot.



Lena Hallengren (S), som är ordförande i Trafikutskottet, tycker att den stora satsningen bör ske på tåg. Hon anser att de kommande tolv åren krävs det mycket mer järnvägssatsningar. Stora satsningar på höghastighetsbanor, Norbottniabanan, godstrafik och kollektivtrafik.

ATL.nu