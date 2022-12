Ingen tröskning på många håll i norra Sverige

Men tjugo mil söder om Umeå tröskar Patrik Sjöströms tröska för fullt på torsdagen. Nederbörd är i antågande och han har bråttom att få av sina 35 hektar korn med insådd. Skördenivån ligger på 3-4 ton per hektar på fältet som såddes första veckan i maj.

22 mil till närmaste spannmålsmottagning

45 procent vattenhalt

En månad bort

Rejäl nattfrost

– Det är jag hyggligt nöjd med. Jag chansade och drog ner på utsädesmängden i våras. Hade jag inte gjort det hade kornet knappast stått upp nu, säger Patrik Sjöström, på Nora Lantbruk AB, Noraström, i Västernorrland.Han odlar spannmål mest för halmens och insåddens skull.– Jag vill gärna sälja spannmålen, men saknar köpare. Det är 22 mil till närmaste spannmålsmottagning, säger Patrik Sjöström.I Norrbotten har väldigt få, om någon, som tröskat ännu, tror Kristina Sigfridsson på Hushållningssällskapet i Luleå.– Bara ett fåtal kunde så i normaltid, i slutet på maj. Majoriteten sådde väldigt sent och många sådde ”mot klockan” innan 30 juni. En dag senare sådd kan göra en vecka på hösten. Men många av dem som sådde sent har skördat spannmålen som grönfoder, säger Kristina Sigfridsson.Hon har just kollat mognaden i ett kornförsök sått i mitten på juni, i Öjebyn.– Vattenhalten var 45 procent. Det är minst en månad kvar till skörd om det går att skörda överhuvudtaget, säger Kristina Sigfridsson.Magnus Larserud odlar spannmål och driver maskinstation i Storsjöbygden i Jämtland. Drygt 250 hektar spannmål, hemma och hos kunderna, väntar på tröskning. Det dröjer ytterligare någon vecka innan tröskan får göra årsdebut. På sent sådda fält finns det fortfarande gröna inslag och skörden är minst en månad bort.Men Magnus Larserud är inte speciellt nervös.– Odlar man spannmål på den här breddgraden kan allt hända. Jag har varit med om att tröskningen inte börjat förrän i oktober och det har gått bra, säger han.Nu är det varmt för årstiden och daggen ligger långt upp på dagen. Magnus Larserud hoppas på väderomslag inför tröskningen:– Rejäl nattfrost följt av kallblåst. Då blir det torrt och minimalt med dagg.Åter till Arne Lindström i Västerbotten som har 40 hektar sexradskorn och havre att tröska. Han provtröskade på torsdagen men grödan var inte mogen.– Blandade känslor. Halmen kommer att bli värdefullare än kärnan i höst. Jag hoppas att alla som kan tröskar och bärgar halmen. Men egentligen är det ännu mer uppenbart i år att spannmålsodlingen behöver öka eftersom vi har jätteproblem med halmförsörjningen. Men 2015 är ett väldigt extremt år. I ett hundraårsperspektiv tror jag inte vi ser mer än högst ett par sådana år.