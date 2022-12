Ingen rekordvärme i december

Trots den kalla avslutningen på årets sista månad blev december varm som helhet.

Inte ovanligt

Värst i Vinga

Alexander kom med snö

Temperaturerna har legat från någon till några grader över det normala i hela landet, enligt SMHI:s sammanställning till och med den 27 december.Det är dock ingen rekordvarm december vi upplevt. Exempelvis var förra årets december varmare, enligt SMHI. Månadsmedeltemperaturen kan variera mycket för december. Plus minus fem graders avvikelse från normalvärdena är inte ovanligt.Nederbörden har också bara avvikit måttligt från det normala under december 2014, möjligtvis med undantag av ett stråk över mellersta Sverige där det varit ovanligt torrt. I västra Götaland och i nordligaste Norrland blev det lite mer nederbörd än normalt.Det har stormat rejält under några av årets decemberdygn. Natten till den 10 blåste det upp i de västra delarna av landet och på morgonen hade sydliga stormvindar registrerats.Högst medelvind hade Vinga väster om Göteborg med 26,8 meter per sekund.Där förekom även vindbyar med orkanstyrka på 33,1 sekundmeter. Ännu starkare blåst uppmättes i vindbyar i södra Norrland med som mest 38,2 meter per sekund i Sylarna och 36,3 meter i sekunden vid Blåhammaren.Den 11 december fortsatte i blåstens tecken och den 12 kom stormen Alexander in över södra Sverige. Vid Hanö uppmättes stormstyrka i medelvind med som mest 27,1 meter i sekunden. Stormen fortsatte upp över Svealand och drog bort mot Finland den 13 december.Samtidigt som stormen Alexander påverkade södra Sverige fick Norrbotten ett kraftigt snöfall. Den 12–14 december ökade snödjupet med ett par decimeter på många håll i Norrbotten, skriver SMHI.Under juldagen hade Gielas i södra Lappland säsongens hittills lägsta temperatur med -37,0 grader Celsius. Men nu strömmar mild Atlantluft mot Skandinavien. Enligt SMHI:s prognos kommer en stor del av landet att få plusgrader och mulet under nyårsafton.