Ingen rekordskörd i Europa

I Litauen och östra Lettland har skörden kommit ungefär lika långt som i Skåne. Det har varit torra och bra skördeförhållanden, men ihållande värme kan ha sänkt avkastningen den senaste tiden.

Stor utvintring

Regn i Tyskland

IGC höjde

Än så länge ser avkastning och kvaliteter ut att bli normala, enligt Mikael Jeppsson, chef för Lantmännen Lantbruks spannmålsenhet som nyligen besökte Litauen.Lettland och Litauen hade stora utvintringsskador då 60-70 procent respektive 30 procent av grödorna dukade under av kylan i viktiga odlingsområden.– Det är inga rekordskördar när man tittar på området som helhet eftersom man tappar en del vetearealer, säger Mikael Jeppsson.Baltikum exporterar en stor del av sin spannmålsproduktion och påverkas, precis som andra exportländer, av dåliga kvaliteter på kvarnspannmålen i Frankrike. Nu finns också farhågor kring kvaliteterna i Tyskland och Polen.Stora arealer i Tyskland har inte kunnat tröskas på grund av lokala regnoväder och det förekommer också en del problem med liggsäd. Norr om floden Elbe verkar dock skörden ha fortlöpt väl.När det gäller Ryssland och Ukraina ser skördarna lovande ut. Trigon Agri rapporterar att de genomsnittliga skördarna i Ukraina är de högsta företaget fått.Höstvetet avkastade 5,6 ton per hektar på företagets största enhet och det överskrider det nationella genomsnittet med 50 procent.Även den ryska verksamheten gav höstveteskördar över förväntan med ett genomsnitt på 3,72 ton per hektar. Per den 4 augusti hade företaget skördat 69 procent av sina 67 000 hektar.International Grains Council (IGC) höjde prognosen för de ryska och ukrainska veteskördarna 2014-2015 i den senaste rapporten till 91,6 respektive 57,9 miljoner ton. Världens veteskörd höjdes med tre miljoner ton till 702 miljoner ton.