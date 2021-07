Ingen prisökning på trädbränslen

Norra Skogsägarna slutavverkade mindre volymer skog än vanligt under den gångna vintern.

Det gjorde att det även fanns mindre av avverkningsresterna grenar och toppar, grot, att skörda.





Full fart på industrin

Torrvikten avgör priset

Med tanke på att massaindustrin går för fullt just nu och det inte finns något överskott av massaved hade det kunnat uppstå en brist på trädbränslen. Det gör det dock inte, förklarar Patrik Jonsson, trädbränsleansvarig hos Norra Skogsägarna.- Under lågkonjunkturen blev det ett överskott på massaved våren 2009. Flera av mina ­kunder köpte upp massaved under sommaren 2009 till rätt låga priser. Det där användes som bränsle under fjolårsvintern och det finns fortfarande kvar en del lager av den, säger Patrik Jonsson.Han bedömer att lagren är så pass välfyllda att det inte blir något stort underskott den kommande hösten och vintern.Norra Skogsägarna kommer att höja betalningen för trädbränslen till skogsägarna något i sin kommande energiprislista, som presenteras i början av september.- Med tanke på att det finns rätt så bra med lager av bränslen är det inga större ändringar, säger Patrik Jonsson.I den nuvarande prislistan har Norra Skogsägarna betalat 250 kronor per fastkubikmeter för flisad grot vid bilväg längs Västerbottens- och Ångermanlandskusten.Fastvolymen beräknas utifrån ton torrvikt och det är alltså ton ts som används som betalningsgrundande enhet vid mätningen.Enligt Patrik Jonsson tycker både skogsägare och anställda inspektorer att det är en bra enhet.- Det är ett rättvist mått för en skogsägare. Det skogs­ägaren producerar är en substans, en volym. Vad det sedan blir för energivärde, megawattimmar, i det där, det har ju mycket att göra med hur entreprenören agerar, vad det är för väder när vi flisar och liknande.Tina Andersson