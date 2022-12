Ingen MRSA i svenska avelsgrisbesättningar

Efter förra årets debatt om den antibiotikaresistenta bakterien MRSA och dess utbredning i danska grisbesättningar genomfördes under hösten en kartläggning som nu är klar.

"Ett kvitto"

Värdera risken

Resultatet är en god nyhet för den svenska grisbranschen - besättningarna är fortsatt fria från MRSA.- Det här är ett kvitto på att vår svenska modell fungerar väldigt väl. Vi har goda rutiner som och näringens arbete ger resultat, säger Ingrid Eilertz chef för avdelningen för djurskydd och hälsa på Jordbruksverket, till ATL.nu. Kartläggningen har gjorts av Svenska Djurhälsovården , Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt på totalt 39 livdjursproducerande gårdar.Det fortsatta arbetet framöver blir för berörda folkhälso- och djurhälsomyndigheter att värdera risken för att smitta förs in i svenska grisbesättningar via människor, enligt Ingrid Eilertz.- Den här kartläggningen gjordes i avelsledet för att få uppfattning om det är via grisbesättningarna det kan spridas. Nu vet vi att vi inte har någon smitta bland grisarna, det är en väldigt tydlig indikation när vi inte har det i avelsledet. Vi ser snarare att problemet ligger hos människan och att det primärt är ett folkhälsoproblem, säger hon.Så här kommenterar Sten-Olof Dimander, vd för Svenska Djurhälsovården resultatet.