"Ingen motsättning mellan lågt pris och kvalitet"

Myndigheten ser, i likhet med regeringens utredare, ingen anledning att begränsa användningen av pris eller kostnad som tilldelningskriterium.

En missuppfattning

Vill ha inköpscentraler

Stor frihet

Tvärtom ska stat, kommuner och landsting även fortsättningsvis ha möjlighet att låta priset vara avgörande. – Det är en missuppfattning att tilldelningsgrunden ”lägsta pris” skulle vara synonymt med låg kvalitet eller oseriösa leverantörer. Det finns ingen motsättning mellan ”lägsta pris” och högt ställda kvalitetskrav, skriver Konkurrensverket i yttrandet.Myndigheten anser inte heller att upphandlare ska vara skyldiga att förkasta onormalt låga anbud om inte leverantören kan ge en tillfredsställande förklaring. Konkurrensverket tycker att det vore olyckligt att införa en längre gående skyldighet att förkasta onormalt låga anbud än vad direktiven kräver, enligt yttrandet.Myndigheten efterlyser också ökad flexibilitet för upphandlande myndigheter och större möjligheter för så kallade sociala företag och idéburna organisationer att lägga bud. Konkurrensverket ställer sig även bakom utredningens förslag att särskilda inköpscentraler ska kunna bedriva grossistverksamhet.Det anses dock viktigt att reglernas tillämpning och konsekvenser följs upp, eftersom ett sådant upplägg kan påverka konkurrensen och upphandlingarnas effektivitet.Varje år köper stat, kommuner och landsting in varor och tjänster för cirka 600 miljarder kronor. Det arbete med att förnya de svenska upphandlingslagarna som just nu pågår är ett led i en anpassning till ett nytt EU-direktiv.I remissvaret till regeringen framhåller Konkurrensverket att det i offentlig upphandling redan i dag är möjligt att ställa hårda krav som går längre än den EU-harmoniserade lagstiftningen.– Det finns inom ramen för upphandlingsreglerna stor frihet att bestämma vad som ska köpas in, men inte från vem, säger generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.