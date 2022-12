Ingen höjning av Arlas mjölkpris

Det innebär att det konventionella a contopriset i Sverige även i fortsättningen är 264,6 öre.

Uppåtgående trend

Siffror i korthet

Ekotillägget höjs, som ATL tidigare berättat, med 17,8 öre till 94,1 öre den 2 mars. A contopriset blir därmed 358,7 öre i mars.Arla har noterat att GDT-auktionerna på Fonterra har visat en stabil uppåtgående trend och bedömer att en spridningseffekt på andra marknader kan vara på väg de kommande månaderna.Men det räcker inte för att höja priset."Även om tillgång och efterfrågan varit i bättre balans under början av 2015 är det för tidigt att avgöra om detta kommer att vara en långsiktig trend. En av de avgörande faktorerna är utvecklingen av mjölkproduktionen i EU när kvotsystemet upphör", skriver Arla i ett pressmeddelande.Förväntad efterlikvid och ränta 2015 är 9,3 öre och förväntad konsolidering 14,4 öre.Ekotillägget är 94,1 öre.Arlapriset är 291,1 öre per kilo konventionell mjölk och 385,2 öre per kilo ekologisk mjölk.Det danska Arlapriset är 242,4 danska öre per kilo för konventionell mjölk och 341,3 danska öre per kilo för ekomjölk.