Ingen beredskap för gödselbrist

- Det är klart att det blir en svacka ganska omedelbart, säger Rune Andersson, professor på SLU.



Den inhemska livsmedelsproduktionen i Sverige är helt beroende av importen av handelsgödsel, foder och växtskyddsmedel. Om importen av insatsvaror till jordbruket och livsmedel skulle stoppas samtidigt kan det bli svårt att få fram tillräckligt med mat till svenskarna.





Produktionsnivå

Ingen har tänkt till

Genom att titta på det ekologiska jordbruket kan man uppskatta till vilken produktionsnivå den konventionella odlingen skulle minska om den blev utan handelsgödsel.- Ner mot 80 procent för vall och för krävande grödor till halv skörd, för potatis vissa år till och med lägre skörd än 50 procent, säger Rune Andersson.Han ser också en stor risk i att vi importerar så mycket djurfoder.- De stora djurföretagen måste ju få det fruktansvärt kärvt. De blir nog riktiga förlorare om man stryper tillgången på både handelsgödsel och importerat foder, säger han.Det finns en rad scenarier där importen av handelsgödsel och växtskyddsmedel kan störas.Nästan all gödsel kommer via fartygstransporter till Sverige från bland annat Finland, Holland, Tyskland, Norge och Ryssland. Om det blir störningar i båttrafiken kommer tillgången snabbt att strypas. Tillverkningen av kvävegödsel är också helt beroende av naturgasleveranser för att fungera.I princip allt växtskyddsmedel importeras också.När ATL försöker hitta någon på Jordbruksverket som har tänkt till i beredskapsfrågan blir det svårt. Vi skickas runt till fyra olika personer som alla hänvisar vidare. Till sist hamnar vi hos Ingrid Lindberg som jobbar med beredskapsfrågor. Hon kan bara bekräfta att beredskapen är obefintlig.- En gång i tiden hade vi ju beredskapslager, men allt sådant är nedlagt och det finns ingen specifik beredskap.Rektorn på SLU, Lisa Sennerby Forsse, känner inte till att någon forskare undersökt vad som skulle hända i en krissituation i dag, men ser gärna att någon ger SLU i uppdrag att titta på det.- Inte minst för att det finns en diskussion i samhället om att vi inte behöver handelsgödsel. Det vore intressant att titta på vad som händer om vi skulle strypa all tillförsel av handelsgödsel. Det är en jättespännande uppgift.Ett sätt att skapa en beredskap tror Rune Andersson vore att skaffa sig större kunskaper om ekologiskt lantbruk.- Om en kris kommer skulle vi ha en mindre smärtsam omställning. Hans Dahlgren