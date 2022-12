Inga snabba åtgärder för att rädda mjölken

Enligt branschen är det fem i tolv som regeringen nu tar sitt politiska ansvar och skapar mer likvärdiga konkurrensvillkor mellan svenska mjölkbönder och deras utländska konkurrenter.

Men av de 87 förslag på åtgärder som presenterades fanns bara det tidigare löftet om en statlig lånegaranti till skuldsatta bönder.Men hur och när en sådan garanti kan sjösättas är oklart.– Vi och bankerna håller på att utforma detaljerna om det, men vi vet att många mjölkbönder får det svårt under sommaren och vi hoppas att ha något klart snart, sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.Statens totala åtagande omfattar 500 miljoner kronor.Men en sådan garanti är omgärdad av EU-regler och kommer bara en bråkdel av bönderna till godo, menade Stefan Gård, ordförande i Sveriges Mjölkbönder.– Jag säger inte att det är fel men det hjälper bara 80 mjölkgårdar och en sådan åtgärd måste nyanseras till hur man hjälper alla som inte får del av det, sa Stefan Gård.Enligt Sveriges Mjölkbönders uträkningar så skulle man genom sänkta skatter, slopat betestvång och genom att ta bord gmo-förbudet på foder kunna räkna hem 55 öre per kilo mjölk. Men några sådana åtgärder fanns inte med i dagens presentation.– Jag kan inte här i dag säga vad politiken kan göra. Vi måste följa den normala politiska processen i budgetarbetet och så vidare, svarade landsbygdsministern.LRF Mjölks representant Palle Borgström betonade också vikten av en översyn av punktskatterna för att förbättra konkurrenskraften. I det fortsatta arbetet med handlingsplanen som nu tas över av LRF Mjölk kommer man jobba med det.– Vi kommer att prata inte bara med regeringen utan även de andra partierna för att hjälpa honom (Sven-Erik Bucht) i det arbetet, sa Palle Borgström.Arbetet med handlingsplanen har omfattat hela branschen, vilket alla ser som en fördel. Ingen undkommer ansvar, menar man.Under 93 dagar har man mejslat fram 87 punkter.På lika många dagar har 93 mjölkbönder slutat och i dag sänkte Arla Foods återigen mjölkpriset.– Det är viktigt att dessa åtgärder snabbt omvandlas till kronor och ören på gårdarna. Det är många gårdar som blöder idag, sa Stefan Gård.Något som ser ut som en tanke sänker, så meddelar Arla Foods i dag att man som en följd av sämre marknad sänker mjölkpriset med 9 öre till 273 öre per kilo, vilket till del lägger sordin på stämningen samma dag som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ska spegla sig i glansen av politisk handlingskraft.Arla Foods har visserligen "pratat ned" förväntningarna om marknadsutvecklingen på senare tiden, men sänkningen kan trots det verka märklig med tanke på att man så sent som den 25 mars höjde mjölkpriset med 17,3 öre, vilket av en tillfällighet (?: reds. anm.) råkade vara samma dag som Sveriges Mjölkbönder skulle rösta om att starta en fristående producentförening med målet att i direktaffärer med handeln till stor del kringgå den kooperativa mjölknäringen som vi känner den.Det senaste året har nästan en mjölkbonde per dag slutat. Sedan 2009 har antalet mjölkbönder minskat med en tredjedel till drygt 4 000 idag, detta trots att den samlade konsumtionen av mejeriprodukter ökar i såväl Sverige som internationellt.LRF Mjölk räknar med en global tillväxt på mejeriprodukter med 2,5 procent per år. Hela handlingsplanen hittar du här! Åke Hantofts råd till mjölkbönder i kris –– Varannan mjölkbonde har övervägt att sluta