Nytt sätt att logga in på ATL Premium

Nu har vi bytt till ett nytt inloggningssystem på atl.nu. Så här fungerar det första gången du loggar in i det nya.

För att göra det enklare och smidigare för dig som prenumerant har vi nu ett helt nytt system för inloggning till ATL Premium. Tanken är att göra det smidigare för dig att logga in, vara inloggad och registrera ett digitalt konto.

Första gången du loggar in i det nya systemet kommer vi att be dig gå igenom några enkla steg för att verifiera ditt digitala konto. Detta behöver du bara göra en gång. Nästa gång du loggar in behöver du bara ange dina inloggningsuppgifter som vanligt.

Så här gör du för att logga in första gången:

1. Klicka på ”Logga in” i övre högra hörnet på atl.nu eller i betalväggen på den Premiumartikel du vill läsa.

2. Ange din e-postadress i angivet fält och klicka på ”Skicka aktiveringslänk”.

3. Nu skickas ett mejl till den e-postadress du angav. Öppna mejlet och klicka på ”aktivera”-knappen så tas du automatiskt tillbaka till inloggningsrutan.

4. Ange ditt lösenord i inloggningsrutan. Klart, nu är du inloggad!

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta vår kundservice, via mejl på kundservice@lrfmedia.se eller på telefon 010-184 40 87

