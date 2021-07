Influensan kräver inte skydd

Färre människor insjuknar men av dem som insjuknar blir procentuellt sett fler allvarligt sjuka. Så kan den andra vågen av den pandemiska influensan A/H1N1 sammanfattas.





200 dödsfall

Inga speciella råd

Börja med moderdjuren

Den andra influensavågen toppar just nu. Storbritannien har drabbats hårt den här säsongen med omkring 200 dödsfall.I Europa, inte minst i Norge, har viruset även konstaterats hos grisar. I Sverige har inga smittade grisar hittats.Enligt statsveterinär Per Wallgren på Statens veterinärmedicinska anstalt är A/H1N1 inte anpassad för grisar. Grisarna blir helt enkelt inte särskilt sjuka om de smittas.Helt annat var det 1982 då den "vanliga" H1N1 slog mot svenska grisbesättningar.- Då blev varenda gris i Sverige sjuk och hostade lungorna ur sig, säger Per Wallgren.Det var hösten och vintern 2009-2010 som massvaccinationerna mot A/H1N1 ägde rum. Grisuppfödare var ingen prioriterad grupp. Något särskilt vaccinationsråd till gruppen lantbrukare finns inte i år heller.- Budskapet till lantbrukare är att om de drabbas av influensa så ska de undvika att smitta sina grisar eftersom grisar lätt blir smittade, säger statsepidemiolog Annika Linde på Smittskyddsinstitutet.De influensavarianter som har upptäckts i svenska grisbesättningar har beteckningarna H1N1, H3N2 och H1N2. Nu finns ett kombivaccin mot de tre. Vaccinet kostar 19,82 kronor per dos.Totalt, inklusive sprut- och veterinärkostnad, blir priset ungefär 25 kronor per vaccinerat djur.Kostnaden har gjort att relativt få grisar har vaccinerats.- Om jag hade en besättning och fick problem med influensa så skulle jag börja med att vaccinera moderdjuren så att de inte smittar ner smågrisarna. Gör man så tycker jag inte att kostnaden är så mycket att bråka om, säger Per Wallgren. Jan Olsson