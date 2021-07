Indraget stöd överklagas

Av de runt 20?000 bönder som fått stödrätter indragna efter blockdatabasinventeringen har 1?047 överklagat besluten.



I ett tiotal fall har Jordbruksverket gett den klagande rätt utan vidare prövning och stödrätterna har återlämnats. Övriga befinner sig i olika stadier av rättsprocessen, beroende på när de kommit in. De som Jordbruksverket inte ger rätt med en gång skickas vidare, med verkets yttrande, till förvaltningsrätten, tidigare länsrätten.



Hur snabbt förvaltningsrätten kan behandla ärendena vet man inte på Jordbruksverket.



Det kommer fortfarande in enstaka överklaganden. Då besluten om indragna stödrätter inte gick ut med delgivningskvitto finns det inget tydligt sista datum för när överklagan måste vara inlämnad. Det betyder att frågan om en överklagan kommit in i tid får avgöras på andra sätt.



- Har man hört av sig till oss eller vi på något annat vis kan se att man fått beslutet räknas det som delgivet, men kan vi inte det så har man möjlighet till omprövning, säger Cecilia Landström, chef för Jordbruksverkets direktstödsenhet. Sara Johansson