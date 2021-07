Indiska bilar testas på svenska vintervägar

Det är den indiska fordonsforskningsorganisationen Automotive Research Association of India, ARAI, som har skrivit en så kallad avsiktsförklaring med svenska Invest in Sweden Agency, ISA, uppger TT.

Invest in Sweden Agency, ISA, är en myndighet under utrikesdepartementet. Deras uppdrag är att aktivt medverka till att utländska företag investerar i Sverige.



Avtalet innebär att fordonstillverkare från Indien ska ges möjlighet att kunna göra vintertester i norra Sverige. Bland tillverkarna finns Tata Motors som tillverkar Nano, som ska vara världens billigaste bil. Det är också meningen att Volvos biogasbussar ska testas i Indien. ATL.nu