Indexator expanderar och förstärker

För att hantera företagets fortsatta expansion och växande marknadsandelar förstärker Indexator Rototilt Systems sin it-avdelning med två tunga namn.

Under hösten 2014 startades ett dotterbolag i Norge samtidigt som företaget gick in på den franska samt brittiska marknaden. Dotterbolag finns sedan tidigare i Nordamerika och Tyskland, samt en filial i Finland.Lars Lindberg, tidigare it-chef på Umeå Energi, går in som ny it-chef medan affärskonsult Mats Sjöström från Umeå datakonsulter, UDK, tar plats som systemstödsutvecklare.De nya it-tjänsterna tillsätts samtidigt som Indexator Rototilt Systems byter namn och blir Rototilt Group AB., skriver Infotech Umeå på sin hemsida.