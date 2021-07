Importen av vete till EU sjunker

Vete

Men hur allvarlig var WASDE-rapporten?

USDA sänkte utgående vetelager i USA med 49 miljoner bushel denna månaden efter att produktionen bedöms bli lägre och efterfrågan ökat till foder.

Globala produktionen bedöms bli 641,1 miljoner ton, vilket är 1,6 miljoner ton lägre än förra månaden

Importen till EU27 sänks efter att skörden där nu är klar och brist inte råder. Samtidigt höjs den till Norra Afrika och Mexico.



Global produktion sänktes 1.5 mt, mestadels i USA. Australien och Argentina är oförändrade.

Konsumtionen höjdes med 2 mt, varav 1.5 mt i Europa, pga det torra vädrets negativa effekt på hö/ensilage.

Utgående lager justerades ner på global basis, men även för EU-27. 10.97 mt utgående lager i EU ger bara 29 dagars konsumtion tills det är tomt, vilket är i minsta laget. Det är ca 5 veckor från slutet på 2010/11-säsongen tills vetet skördas på allvar i Europa.



Vi får rapporter från marknaden om att det inte finns några aktiva fysiska köpare just nu vilket indikerar att vete nog inte ska så mycket uppåt. USDA rapporten var positiv för vetepriset men vi håller fast vid att priset stigit för mycket i huvudsak på torkan i Ryssland

Vi håller kvar vår neutral-till-sälj (försiktigt) vy på vete.



Raps

Rapsterminerna på Matif steg med 3% i veckan, huvudsakligen efter fredagens WASDE.

Tekniskt har priset dock inte gått över den toppnivå på 390 euro, som priset vänt ner från tidigare.



Sojabönor

Novemberkontraktet på CBOT steg till 1135 cent.

USDA höjde global produktion. En sänkning i USA på 2mt kompenserades av en höjning för Brasiliens produktion till 67 mt.



Den här WASDE-rapporten för bönor skulle varit okej och kanske ha passerat förbi med en axelryckning, men eftersom rapporten för majs var så skrämmande drogs även sojabönornas pris upp. Till våren blir det en kamp om arealen på norra halvklotet mellan majs och sojabönor. Priset på sojabönor måste hänga med upp.

Marknaden behöver Brasiliens och Argentinas skörd och ogynnsamt väder från t ex ett La Niña väderfenomen är det som hotar.



Majs

December-majs steg hela 13 procent till 528 cent under veckan.

Under veckan har det florerat rykten om att det skulle förekommit dubbelräkning av amerikanska lager i senaste USDA rapporten och att den lageruppskrivning som då skedde inte skulle vara befogad. Priset handlats upp på denna spekulation och vi står nu åter kring fem dollar.



USDA rapporten innehöll positiv data för majs i form av en drastisk revidering ned av avkastningen, från 162,5 bu/acre i september till 155,8 bu/acre denna månaden. Det är den största revideringen av en nationell avkastning någonsin. Amerikansk produktion justerades ner nästan 13 mt från septembers estimat. Argentinas skörd justerades upp, vilket förefaller vara på den optimistiska sidan.



Utgående lager justerades ner med bara 3mt, främst beroende på lägre konsumtion; som i sin tur beror på priset.

Lagren som nu var 902 mbu ser inte problematiska ut men det finns en risk att exporten blir större nu när majsen är väl dyr och efterfrågan till etanol borde minska.

Det är mycket starkt sentiment kring majs och det är svårt att se hur det skulle ändra sig på kort sikt.



Grispriser

Gristerminerna på CME var i princip oförädrade på veckan. De mycket högre foderpriserna tror vi kommer att slå igenom i högre pris på kött framöver, men efterfrågan på dyrare livsmedel som kött är, måste också drivas av en betalningsvilja, som i sin tur drivs av en växande ekonomi.



Urea

I takt med att priset på spannmål har stigit, har även priset på urea stigit. Priset för ett ton prillad urea i Yuzny är nu 325 dollar. Detta beror alltså inte alls på att naturgaspriset har stigit - det har fallit. Torbjörn Iwarson