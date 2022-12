Importen av kött minskade

Enligt Jordbruksverkets siffror minskade importen av nötkött med 7 procent och importen av griskött minskade 6 procent, omräknad till slaktad vikt.

Rött kött

Den svenska produktionen ökade samtidigt och totalt har det svenskproducerade köttet ökat med runt 3 procent av den totala förbrukningen.Importen av nötkött från Tyskland minskade med 17 procent och av griskött med 11 procent. Importen av danskt griskött sjönk med 3 procent. Även exporten av nöt- och griskött ökade under första halvåret med 17 respektive 28 procent, jämfört med samma period 2013.Under många år har importköttet i Sverige ökat, men under första halvåret ses relativt stora förändringar, enligt Jordbruksverket.- Debatten inför EU-valet om antibiotikaanvändning till djur, nya kostråd från Livsmedelsverket om rött kött och åtgärder till följd av vårens kris i den svenska grisnäringen kan vara faktorer som haft påverkan på förändringarna under det första halvåret, säger Åsa Lannhard Öberg på Jordbruksverkets enhet för handel och marknad i ett pressmeddelande.Myndigheten anser dock att det är för tidigt att säga om det rör sig om ett trendbrott.Häromdagen publicerade ATL dansk statistik som visade att exporten till Sverige ökade - tvärtemot Jordbruksverkets statistik. Ökningarna i den danska statistiken avser främst biprodukter och beredda produkter av gris. Tittar man endast på rena styckningsdetaljer minskade även exporten till Sverige i det danska underlaget.Jordbruksverket beräkningar utgår från slaktad vikt. Samtliga produkter som innehåller kött omfattas, även charkvaror.