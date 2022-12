Importen av danskt griskött ökar igen

Under förra året gick importen av griskött ner med ungefär 7 procent, enligt Jordbruksverkets statistik. Även under första kvartalet 2015, eller så långt fram Jordbruksverkets officiella statistik sträcker sig, håller trenden i sig.

Vändning under juli

Billigt griskött

Andra exportmarknader

Det är första gången på länge som en långvarig minskning av importerat griskött kan konstateras, enligt Jordbruksverket senaste rapport om handel med griskött.Bland annat är det uppmärksamheten kring hög användning av antibiotika i djurhållningen i andra länder kombinerat med förekomsten av multiresistenta bakterier som bidraget till stärkt efterfrågan på svenskt kött.På HK Scan köps däremot färskare siffror in om enskilda bolag och här syns en vändning under juli. Importen av danskt griskött ökade för första gången på över ett år.– Nu kan vi hoppas att det var en engångsföreteelse men det är ett litet dåligt tecken, säger Torbjörn Lithell, på HK Scan.Orsaken till att det danska grisköttet åter tog marknadsandelar under juli är att grisköttet i Europa är väldigt billigt just nu tror Torbjörn Lithell.Det finns ett stort överskott av fläskkött på den europeiska marknaden efter Rysslands importstopp.I början på året gavs bidrag till privat lagring inom EU för att frysa in kött eftersom förhoppningen var att Ryssland skulle öppna sina gränser igen. Eftersom så inte skett kommer detta kött nu ut på marknaden samtidigt som det är en lite trög marknad på gris i Europa, menar han.Det europeiska fläskköttet måste hitta andra exportmarknader för att överskottet ska minska. Samtidigt finns nu tecken på att produktionen i EU framöver minskar.– Förhoppningen är att den europeiska prisnivån stiger så att gapet till det svenska priset blir mindre. Annars kommer importen som ett brev på posten, säger Torbjörn Lithell. Ny trend för konventionell skinka –– Grisbonde kräver mjölkböndernas stödpengar –– Brist på ekoskinka till jul