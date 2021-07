Illegalt slakteri leder till åtal

Kronobergspolisen har enligt tidningen kontrollerat lokalen vid upprepade tillfällen och har då bevittnat hur grisslakt pågått för fullt. Förklaringen de fått från mannen är att han slaktar och styckar åt anhöriga.



Att polisen lyckats pricka in just de gånger då han uppger sig slakta åt anhöriga har mannen avfärdat med att de väl visste vilka helger de skulle komma.



Nu åtalas mannen för miljöbrott. Slaktresterna, benmjöl, inälvor och köttslamsor, har nämligen spolats ut i ett dike på grannfastigheten via ett avlopp. Dessutom har mannen grävt ner slaktavfall på sin fastighet, något som inte är tillåtet.



Mannen åtalas också för olovlig försäljning och olovligt innehav av alkoholdrycker, skriver Smålands-Posten. ATL.nu