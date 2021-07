Stagnerar

Den svenska vargstammen har ökat sedan etableringen på 1980-talet, men den utvecklingen bröts 2015. Mellan 2001 och 2017 ökade antalet revir från ett 10-tal till drygt 60. Antalet försvunna vargar låg under åren 2001-2010 på ett fåtal individer per år. Men 2011 kom en kraftig ökning och 2016-2017 försvann runt 30 vargar per år.