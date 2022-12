Ica:s Strömberg om svenska grönsaker

– Försäljningen av frukt & grönt har ökat med 10 procent de senaste två åren. Hälsosamma produkter efterfrågas allt mer av konsumenterna. Det finns en stor potential för svenskodlat, sa Per Strömberg.

Inga konkreta svar

På initiativ av producentföreningen Sydgrönt besökte Ica:s vd grönsaksodlaren Bertil Nilsson på gården Virahill utanför Oxie i Malmö. Han kom tillsammans med LRF-ordföranden Helena Jonsson.– Jag levererar 40-50 procent av mina grönsaker till Ica. Men det kunde vara ännu mer och jag skulle vilja att Ica exponerar grönsakerna bättre i sina butiker, sa Bertil Nilsson.På söndag börjar han skörda isbergssallat och cirka 3 000 lådor med sallat ska via Sydgrönt levereras till Ica dagen efter. Per Strömberg kunde inte ge några konkreta svar på hur svenskodlade grönsaker ska synas mer i Ica:s butiker.LRF:s och Ica:s snart ettåriga samarbete om att få fler konsumenter att välja mat från svenska bönder har ännu inte nått grönsakssidan.– Nej, vi har inga speciella insatser för svenskodlade grönsaker. Samarbetet gäller för all svenskproducerad mat. Från Ica centralt har vi börjat med en webbaserad utbildning för ansvariga på olika avdelningar, som frukt & grönt, att lära sig mer om svensk produktion. Då blir det lättare att sälja varorna, sa Per Strömberg.Han hoppas svenskproducerade grönsakerna kan få en större del i Icas diskar genom att odlingssäsongen förlängs.– Odlingssäsongen för svenska grönsaker är kort. I dag har jag sett att man kan odla kvisttomater året runt, sa Per Strömberg.