Icabolag slutar kastrera smågrisar

Redan 2007 kom holländsk handel överens med bönderna om att sluta kastrera utan bedövning. Smågrisar sövs med CO2. Nu inför Albert Heijn, med 30 procent av den holländska livsmedelsmarknaden God Farming Star, ett koncept som bland annat innebär att man helt slutar kastrera. Slaktade djur med galtlukt, sorteras bort.





Ersättning

Stoppa hormonproduktion

Vion, som ska leverera en miljon grisar till Albert Heijn årligen, har i samarbete med bönderna och konsultföretaget DLV utarbetat en tariff för ersättning. Många har fått bygga om sina stallar för att det ska bli en kvadratmeter golvyta per gris. De merkostnaderna kompenseras. Dessutom får bönderna 2,3 cent per kilo mer. Det kallas en kontinuitetspremie.Vion exporterar redan kött från icke kastrerade grisar till England.- Kastrera eller ej är en fråga om vad marknaden kräver, säger Mark van der Lee.- Italienarna vill absolut ha kött från kastrerade grisar.Colruyt, med ungefär 25 procent av den belgiska marknaden har just avslutat ett försök med 2 600 grisar som behandlats med Pfeiffers Improvac. Det slog så väl ut att Colruyt i slutet av året helt slutar sälja kött från kastrerade galtar.Att kastrera orsakar djuren onödig smärta och dessutom ökar risken för infektioner, skriver Colruyt i ett pressmeddelande. Genom att sluta kastrera kan man minska användningen av antibiotika och minska dödligheten bland smågrisar med 1,5 procent. Behandlingen är ett enkelt ingrepp som bönderna själv kan utföra. Det rör sig om att spruta smågrisarna vid två tillfällen för att djurets hormonproduktion ska stoppas.- Vi tycker att det är ett ingrepp i djurets integritet och gör det inte, säger Mark van der Lee.- Hur man ska göra för att helt kunna sluta kastrera är ett problem som vi inte löst. Men vi flera forskningsprojekt på gång.Ewa Wildmark