Ica på hugget trots minskad vinst

Resultat före skatt uppgick under tredje kvartalet till 823 miljoner kronor. Det kan jämföras med vinsten på 948 miljoner kronor motsvarande period 2013.

Norgeaffär avslutad

Frukt och grönt ökar

EMV växande affär

Omsättningen uppgick till 22 016 miljoner kronor, jämfört med 20 800 miljoner kronor ett år tidigare.Rörelseresultatet blev 904 (1 109) miljoner kronor.Den 6 oktober berättade Ica att man säljer sin norska verksamhet för 2,8 miljarder kronor. En affär som kommer att innebära en reavinst på cirka 1 miljard kronor."Med försäljningen av ICA Norge har vi nått ett avslut som är positivt för alla inblandade, våra norska butiker och medarbetare, de norska konsumenterna och naturligtvis för ICA Gruppen där vi i ett slag förbättrar vårt resultat och stärker vår finansiella situation på ett avgörande sätt", skriver vd Per Strömberg i en kommentar.På onsdagsmorgonen offentliggjordes också Icas köp av Apotek Hjärtat. Priset är 5,7 miljarder kronor.”Vi har sedan etableringen av Curaapoteket 2010 framgångsrikt drivit apotek som har både hög kvalitet och är omtyckta av kunderna. Med förvärvet av Apotek Hjärtat, ett välskött företag med ett starkt varumärke, tar vi den satsningen vidare och ser samtidigt stora möjligheteter till utveckling och synergier", säger Per Strömberg.Ica Sveriges nettoomsättning uppgick under perioden till 17 997 (17 171) miljoner kronor, en ökning med 4,8 procent jämfört med föregående år.Rörelseresultat exklusive engångsposter landade på 982 (891) miljoner kronor.Near Food samt Frukt & Grönt visade högsta ökningstakten inom partihandeln.Försäljningen i de svenska Icabutikerna ökade ökade med 3 procent under tredje kvartalet medan dagligvarumarknaden som helhet växte med 2,4 procent.Försäljningsökningen drevs av såväl ökade snittköp som fler kunder. Framför allt ökade försäljningen av färskvaror, frukt och grönt och färdigmat.Andelen egna märkesvaror utgjorde 22,7 (21,4) procent (21,4) av butiksförsäljningen under perioden januari–september.Som skäl till ökningen anges en högre andel EMV inom frukt och grönt.