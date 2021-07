I Norrbotten blir flest av med körkortet

Under 2009 toppade Norrbotten listan över var förare har fått sina körkort indragna. Det visar statistik från Transportstyrelsen. Efter Norrbotten följer Västernorrland, Jönköping och Värmland. De mest laglydiga förarna finns på Gotland och i Kronoberg.



Den vanligaste orsaken till att polisen tar körkort är fortkörning - som räknas in i kategorin allvarliga trafikbrott. Fortkörning är jämnt fördelad över åldrarna, men 18- och 19-åringarna är väldigt skötsamma och endast ett fåtal blir av med kortet.



Den andra stora orsaken till indragna körkort är grov vårdslöshet och rattfylleri. Här är 40-44 åringarna värst med 139 indragna körkort, tätt följda av 20-24 åringarna med 138.



Förra året var totalt 6 132 961 körkort registrerade i Sverige. Av dessa drog polisen och Transportstyrelsen in 32 796 stycken.

ATL.nu