I höst kan kontrollprogrammet för gris klubbas

Just nu väntar Gunnar Palmqvist på Jordbruksverket på expertutlåtandena om den pilotstudie som ligger till underlag för Sveriges Grisföretagares ansökan om att få inrätta ett kontrollprogram.

– Det återstår ganska mycket arbete. Tidigast framåt hösten kan det bli aktuellt med beslut, säger Gunnar Palmqvist som handlägger ansökningsärendet.Ett godkänt kontrollprogram ger i praktiken de anslutna undantag från djurskyddslagen. Förutsättningen är att kraven inom programmet inte försämrar djurvälfärden i jämförelse med lagen.Vid ett seminarium i Almedalen berättade organisationen Djurskyddet Sverige att de fått besked från Jordbruksverket att något beslut om kontrollprogrammet inte skulle fattas förrän näringsdepartementet är klar med sin översyn av regelverket kring kontrollprogram. Ingemar Olsson, ordförande i Sveriges Grisföretagare, hade fått samma information.Men så vill inte Gunnar Palmqvist beskriva läget. Han vet att det pågår ett beredningsarbete på departementet, men har ännu inte funderat över vad det betyder för just ansökan om kontrollprogram för gris.– Det känns som om det förutsätts att det här kommer att godkännas. Det är inte vår utgångspunkt. Vår utgångspunkt är att göra en saklig bedömning av underlaget.Först när den bedömningen är gjord, och om Jordbruksverket finner att pilotstudien håller måttet och har gett resultat som visar att djurvälfärden ligger på en nivå som motsvarar djurskyddslagens, är det dags att tänka på regelverket, enligt Gunnar Palmqvist.– Nästa steg är att titta på vilka legala möjligheter som finns.Pilotstudiens försök med bland annat användning av rutinmässig fixering av grisande suggor, tidigare avvänjning och ökad beläggning har mött stark kritik från djurskyddshåll. Djurskyddet Sveriges mejlmall för protester till Jordbruksverket har skickats 11 600 gånger, och Djurens Rätt fick in runt 20 000 underskrifter till sitt upprop mot kontrollprogrammet.Från forskarhåll har studien kritiserats för att inte vara tillräckligt vetenskaplig för att ge några användbara resultat om hur djurvälfärden påverkas. Men Ingemar Olsson tror på siffrorna om minskad smågrisdödlighet, och att de skulle göra skillnad för grisproducenterna.– Det skulle betyda 1,3 till 1,4 fler smågrisar per sugga, sa Sveriges Grisföretagares ordförande vid seminariet i Visby.