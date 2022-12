"I framtiden kommer mjölken väcka mindre känslor"

Vid Lunds universitets avdelning för etnologi blev Håkan Jönssons doktorsavhandling från 2005 med rubriken "Mjölk - En kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi" åter aktuell under hösten 2014. Han blev den många medier vände sig till för att få svar på om mjölkens position nu är förändrad, och varför den vuxit sig så stark överhuvudtaget.

Förändring under lång tid

Svårt att ta klimatdiskussion

Mindre känsloladdat i framtiden

Att 2014 blev en markör för hur svenskarna ser på mjölken kan han hålla med om, men det är också en utveckling som pågått under en tid.– Jag är inte förvånad, egentligen var det en av slutsatserna i min forskning, att mjölken var på väg att minska sin ställning, säger Jönsson.Håkan Jönsson påpekar att det många glömmer bort i diskussionen havredryck mot mjölk är att skilja på mjölk som måltidsdryck och mjölk som en mejeriprodukt. Mjölkens roll som måltidsdryck har varit dalande under en lång tid och det är inte inom det området alternativ som havredryck konkurrerar.– Försvinnande få som använder Oatlys produkter använder det som måltidsdryck, utan man använder det som alternativ till mjölken på andra sätt, i kaffet och bakning och matlagning.Håkan Jönsson tror att tre faktorer påskyndat debatten om mjölkens ställning. En av dem är internationaliseringen av branschen med multinationella bolag, en annan är den sedan länge pågående hälsodebatten.– Den diskussionen har inte bara varit dålig för mjölken, får man komma ihåg, exempelvis har ju mjölkfettet återfått sin status, säger Jönsson.Den tredje och senaste faktorn är diskussionen om klimatpåverkan, vilket inte minst aktualiserades när Svensk Mjölk stämde Oatly.– Den debatten har inte varit så lätt för mejerierna att ta. Tidigare har den ekologiska mjölkproduktionen fått representera den miljövänliga produktionen, men nu när man diskuterar klimatpåverkan och växthusgaser ifrågasätts alla livsmedel som har sitt ursprung i animalieproduktionen.– Det tror jag definitivt, man har inte riktigt sett hur omvärldens syn på mjölken förändrats.Mjölken har haft en väldigt unik position i det svenska samhället. Under stora delar av 1900-talet representerade mjölken det moderna, det hälsosamma och det svenska.– Jag tror det blir svårt att vända tillbaka och återfå den tidigare statusen, men jag tror vi kommer få en mer nyanserad bild. Nu ser vi väldigt starka känslor både för och emot, jag tror att i framtiden kommer mjölken att väcka mindre känslor.Det är också möjligt att det inte bara är mjölken i sig som väcker känslor, utan att mjölken även denna gång får illustrera en samhällsutveckling.– Jag tror att debatten om havredryck och komjölk också visar på de växande kulturella klyftorna mellan stad och landsbygd och att debatten kring Oatlystämningen är ett utslag av den klyftan, säger Håkan Jönsson.