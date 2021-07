I år blir det bättre för bonden

Det var finanskris, mjölkkris och griskris, och dessutom sent utbetalda gårdsstöd.



Men det gångna decenniet var mer än så. Åtminstone två tendenser från 00-talet lär fortsätta in på nästa decennium: marknadens övertag med variationen i priser och breddningen i de gröna näringarna.



2007-2008 steg avräkningspriserna rejält och 2009 gick de brant utför, men utförslöpan syns ännu inte den officiella statistiken. I år bör de rimligen stiga främst på spannmål och mjölk, vi ser redan början på en sådan utveckling.



Färre jobbar med den traditionella livsmedelsproduktionen, men den minskningen ser man inte i de gröna näringarna totalt. I stället går de "nya" verksamheterna framåt: turism, hästar, entreprenad. Breddningen är viktig - det som oroar är åldersfördelningen. Var är ungdomarna?



Äntligen, kan man säga om nyheten för året, vargjakten. Äntligen passar också i fråga

om två andra efterlängtade beslut, nämligen slopad gödselskatt och sänkta egenavgifter.



En annan, mer omdiskuterad och hårt kritiserad, nyhet är kassaregisterlagen som gäller för bland annat gårdsbutiker. Den borde välkomnas av alla som vill slippa konkurrens från dem som inte gör rätt för sig.



Bondens verklighet präglas allt mindre av politiken, men 2010 blir ändå ett politikens år. Med Lissabonfördraget har EU-parlamentet fått verklig makt i jordbruksfrågor. Parlamentet ska inom kort fråga ut de föreslagna kommissionärskandidaterna, bland dem rumänen Dacian Ciolos. Det återstår att se om han klarar granskningen som blivande jordbrukskommissionär och, inte minst, vilken jordbrukspolitisk linje han vill driva.



Önskvärt är att politiken fortsätter mot avreglering och marknadsanpassning, att den inte åternationaliseras och att lantbrukaren får möjligheter att parera svängningar i konjunktur och priser.



Valåret 2010 blir spännande. Om vi väljare beter oss som tidigare blir det enligt höstens opinionsundersökningar rödgrön regering i höst. Miljöpartiet har nu stadigt runt tio procent av väljarstödet, Kristdemokraterna och Centern är i den fyraprocentiga farozonen.



Dessutom kommer Sverigedemokraterna förmodligen att spela en mer framträdande roll i valrörelsen, partiet verkar sikta in sig på områdena jordbruks- och landsbygdspolitik.

Alliansregeringen har märkvärdigt svårt att få positiv uppmärksamhet för det den gör bra, som jobb­skatteavdraget, och hamnar onödigt lätt i lägen som den har svårt att klara sig ur oskadd, som sjukförsäkringen, Saab och Vattenfall. För de gröna näringarna har regeringen dock i stort varit bra.



På längre sikt finns det också många brännande frågor. Sjukdomar är en. Man ska väl inte ropa hej än, men blåtunga är på väg att försvinna. Svininfluensan bet inte riktigt, tack och lov, kanske på grund av vaccineringen där också. Men nya sjukdomar, både på folk och fä, lär komma. Antibiotikaresistens är ett mycket allvarligt hot.



Vattendirektivet har vi varnat för gång på gång.

Har vi väsnats i onödan? Ingen vet. Nu har det svenska införandet emellertid ruckats, så att allt känns en aning mindre hotande.



Klimatfrågan lär också ligga högt på dagordningen länge än efter det misslyckade Köpenhamnsmötet. Skogen, jordbruket och bioenergin spelar viktiga roller här. Helena Wennström