HVO kan få en prislapp på 27 kronor per liter

Han tror att just skattebefrielsen är viktigt för att få personer att använda drivmedlen som HVO-100 och etanol.

Om HVO-100 beskattas som vanlig diesel blir priset vid pump cirka 27 kr per liter enligt hemsidan bytbil.se:s beräkningar.

Prisläget just nu

Inför slutveckorna av november sänkte ledande bensinbolag priserna på drivmedel under tisdagen den 19 november. Priset på bensin sänktes med 15 öre per liter och det nya riktpriset för 95-oktanig bensin på bemannade mackar är nu 15,58 kronor per liter.