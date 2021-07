Husvagnarna på plus igen

Branschorganisationen hoppas på en 10-procentig ökning i år.

Finanskrisen slog hårt mot husvagnsförsäljningen som fallit kraftigt under de senaste åren.

Från över 6 000 registreringar under 2007 till omkring 4 000 förra året, uppger TT.



Lars Erik Paulsson, kanslichef på Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, säger att husvagnsförsäljningen reagerade väldigt snabbt när krisen kom.

Husbilsförsäljningen reagerade långsammare och att det kan bero på att den kategori som köper husbilar inte är lika beroende av det ekonomiska läget.



HRF anser nu att försäljningskrisen är över. Under både november och december i fjol ökade registreringarna jämfört med samma månad året innan. Och leveranstiderna på nya husvagnar och husbilar lär vara lång.

ATL.nu