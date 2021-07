Hushåll på landet bättre på kriser

Det framkommer i en ny avhandling vid Lunds universitet.



Forskaren Nicklas Guldåker anser att det är dags att flytta fokus från den organisatoriska krisberedskapen vid myndigheter och företag till att stärka enskilda individer och hushåll.



Med stormen Gudrun som exempel lyfts LRF i avhandlingen fram som en förebild. Under Gudrun bidrog grannsamverkan, sockenråd och lokala föreningar till att många drabbade höll ut.

- LRF spelade en oerhört viktig roll. De har stora resurser att sätta in vid extraordinära händelser och är definitivt en aktör som man bör räkna med vid krishantering, säger Nicklas Guldåker i ett pressmeddelande.



Samhällets resurser räckte däremot inte till under Gudrunstormen.

Slutsatsen blir att människor måste bli bättre på att klara sig själva, utan samhällets insatser. ATL.nu