Husbilen allt populärare

Det har hittills i år totalt registrerats 2 124 husbilar, medan det under motsvarande period 2009 registrerades 1 633 stycken.



Försäljningen av husvagnar har däremot gått ner. I juli registrerade 426 nya husvagnar mot 564 motsvarande månad i fjol. Hittills under 2010 det registrerats 2 856 husvagnar mot

2 952 under motsvarande period 2009, enligt ett pressmeddelande från Husvagnsbranschens riksförbund.

ATL.nu