Hur viktiga är de gröna näringarna?

Dessa två meningar var allt om jord- och skogsbruk som nämndes i statsminister Fredrik Reinfeldts regeringsförklaring i tisdags. Även om man inte ska läsa in för mycket i detta så kan man konstatera att mönstret från valrörelsen består: jord och skog är inget som föranleder stora ord och utspel.



En nyhet är att jordbruksdepartementet byter namn till landsbygdsdepartementet. Jordbruksminister Eskil Erlandsson, C, byter därmed titel till landsbygdsminister.

Är man konspiratoriskt lagd misstänker man att jordbruket skuffas ut i marginalen en bit, men det behöver inte vara så.

Namnbytet uppges enbart bero på att det nya bättre täcker in vad departementet redan arbetar med.



Ledande jordbruksländer går åt samma håll: i Danmark finns "ministeriet för livsmedel, lantbruk och fiske" som leds av en livsmedelsminister.

I den nya regeringen i Nederländerna avskaffas jordbruksdepartementet helt och frågorna hamnar i ekonomidepartementet.



Det är ju två länder som inte kan beskyllas för att marginalisera modernäringen. I Danmark må det vara kris i grisproduktionen för närvarande, men på tre års sikt räknar branschen med en kraftig expansion. De danska mjölkkorna har aldrig producerat så mycket som nu, och landskvoten överträffas ännu mer i år än i fjol.



I Sverige dalar primärproduktionen. Uppenbarligen finns det skillnader i företagsklimatet eller hos företagarna i de båda länderna som påverkar produktions- och expansionslustan.

Landsbygdsministern måste ta itu med detta. Liksom näringsministern.



Företagandet var till skillnad från jord och skog en framträdande punkt i regeringsförklaringen. Fattas bara med tanke på den vikt som läggs vid sysselsättning och arbetslinje. Närings- och energiminister Maud Olofsson, C, slipper vice statsministersysslan och ansvaret för de statliga företagen, det går till finansdepartementet. Därmed kan hon lägga all kraft på att förbättra företagarvillkoren, till exempel minska regelkrånglet, och det kommer ju även företagen i den gröna sektorn till godo. Lars Vernersson