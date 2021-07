Hur ska stöden se ut i skogsbygd efter 2013?

Snart drar arbetet igång på EU-nivå om framtiden för både gårdsstöd och miljöersättningar. Även regionala stöd ingår i paketet.

Den reform som ledde till inrättandet av gårdsstödet 2005 var kraftfull. Många verkar vara överraskade över att odlingen av spannmål samt produktionen av mjölk och nötkött har minskat med vardera tio procent, eller drygt det, sedan 2004. Men mot bakgrund av att förutsättningarna har ändrats kraftigt är det inte alls förvånande.



Nu diskuteras i Sverige hur trenden ska kunna vändas. Den diskussionen välkomnar jag!

Förutsättningarna skiftar starkt mellan olika delar av landet. I de bästa delarna av landet utnyttjas all mark och odlingen kommer under alla omständigheter att fortsätta. Å andra sidan har vi i realiteten en gigantisk markreserv som omfattar i vart fall 500 000 hektar som dessutom ökar successivt.



Den negativa utvecklingen är i första hand ett bekymmer i skogsbygder. Även om jordbruk i regel inte är en dominerande näringsgren så bidrar jordbruket till sysselsättningen där. Om det kommersiella jordbruket med mjölk- och köttproduktion upphör och övergår till extensiv skötsel kommer förmodligen landskapet att omformas till det sämre, vilket minskar viljan att bo i dessa områden. Vidare finns det risk för förluster av biologisk mångfald om inte tillräckligt många är beredda att hålla djur.



Frågan är då hur man kan komma ifrån den successiva produktionsminskningen. Viktigast är givetvis att ta bättre betalt på den inhemska marknaden. Dessutom att utvecklingen av produktiviteten är bättre än i omvärlden. Men jag tror inte att detta kommer att räcka.



Vi kan räkna med att det kommer att finnas en hel del pengar inom jordbrukspolitiken även efter 2013. Oavsett beloppets storlek måste ju pengarna användas effektivt. Det som behöver diskuteras nu under hösten är på vilket sätt vi kan närma stöden till nötkreaturen i de områden där jordbruket är på tillbakagång. Dagens kompensationsbidrag och vallstödet har redan en sådan koppling. Båda stödformerna har ju en regionalpolitisk profil.



Det som behövs är alltså att man utnyttjar delar av gårdsstödspengarna så att de bidrar till ett aktivt jordbruk även i skogsbygd och att man kommer ifrån den inlåsning av mark som många klagar över. Man får då räkna med att det blir frågan om någon omfördelning från de bördiga områdena. De invändningar som finns mot en sådan förändring är att produktionsdrivande stöd bör avvecklas. Därför krävs det tydliga restriktioner som innebär att enbart en mindre del av jordbruket ska kunna omfattas.



Harald Svensson

Chefsekonom

Jordbruksverket