Hundratals harar döda i misstänkt pest

– Vi har fått in rapporter om döda harar i både Norrbotten och Västerbotten. Det rör sig om ett hundratal döda harar på väldigt många olika platser, säger Jonas Malmsten, biträdande statsveterinär, till TT.

Antibiotikabehandling

Handskar på

Smittan florerar sedan mitten av juli. Bland flera av de döda harar som analyserats har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), kunnat konstatera harpest – en smittsam, ofta dödlig bakteriesjukdom. Smittan sprids vid kontakt eller via mygg, och kan drabba både djur och människor. I år har också flera personer insjuknat, säger Malmsten.– Man kan bli ganska sjuk, det ger kraftiga influensaliknande symptom som kräver antibiotikabehandling.Enligt Malmsten kommer årets utbrott inte att innebära några större konsekvenser för harstammen på sikt. Smittan går också ner när myggsäsongen klingar av.SVA uppmanar allmänheten att höra av sig om man upptäcker döda harar.– Vi vill ha in rapporter om döda harar så att vi kan lägga in en sjukdomsövervakning.Handskar och god handhygien gäller vid kontakt med djur.– Iaktta försiktighet med harar, för det är en kontaktsmitta.