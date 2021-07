Hultströms time-out försenar förhandling

Att ta över livdjurskrediterna är Swedish Meats främsta och kanske enda lösning på att skaffa sig en operativ verksamhet när man tappar slaktdjursförmedlingen vid årsskiftet.



Förhandlingarna har dragit ut på tiden och förutom prisfrågan är det även den delikata frågan om vem som ska

stå för eventuella kreditrisker som är en betydande stötesten.

Förhandlingarna har drivits av Swedish Meats vd Per Thunell och ordförande Lars Hultström, men som nu tvingats lämna över löpande ansvaret till vice ordförande Ulf Sahlin.



- Vem som ska stå för kreditrisken är något vi förhandlar om. Det kan bli vi, eller så delar vi på den eller så står Scan AB för den, sa Lars Hultström vid en träff med lantbrukspressen dagen innan han beslutade att ta time-out.



Historiskt sett är det dock små kreditförluster i dessa lån, sa Hultström vid pressträffen.

Totalt rör det sig om en lånestock på 300 miljoner kronor i dagsläget. Beloppet varierar dock över året.



Den andra frågan om hur mycket Swedish Meats ska betala för lånestocken är inte heller färdigförhandlade.

- Det är många detaljer som ännu inte är klara och vi har ingen deadline för våra förhandlingar, säger Per Thunell.



Ett sätt att "baka in" risken för framtida kreditförluster skulle kunna vara att betala ett rabatterat pris för varje lånekrona.

Frågan är också hur mycket Swedish Meats orkar att betala. Föreningen ska också ut med drygt 50 miljoner kronor för nyemissionen i HK Scan.



Aktiekursen i HK Scan har dock gått starkt, vilket stärkt Swedish Meats finanser. Den ligger nu kring nivån för att insatskapitalet ska vara återställt.

En än högre kurs skapar utrymme för utdelning på insatskapitalet för de närmare 17?000 medlemmarna.

ATL har sökt Ulf Sahlin men inte lyckats få kontakt med honom för en kommentar. Jerry Simonsson