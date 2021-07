Hultströms grisar under rasat tak

Åklagare ska ta ställning till om förundersökning ska inledas.

Lokala medier i Sörmland rapporterar om takraset som inträffade under onsdagseftermiddagen på Vegersbergs gård utanför Katrineholm.



Det var snömassorna som pressade ned taket. Av de 340 grisar som fanns i stallet hamnade ett hundratal under rasmassorna.

Sverigies Radio Sörmland rapporterar att åklagare nu ska ta ställning till om en förundersökning om framkallande av fara för annan ska inledas mot Lars Hultström.



Mattias Hultström som är driftansvarig för Vegersbergs gård säger till Katrineholms-Kuriren att en i personalen befann sig ett annat av gårdens stall då raset inträffade sent på onsdagseftermiddagen.



Räddningstjänsten arbetade med att förflytta överlevande grisar till en säkrare avdelning av svinstallet.

Göran Melchersson, räddningstjänsten, uppger för tidningen att de flesta grisar klarade sig. Två grisar hittades döda efter raset.



Under natten mot torsdagen skottades taket för att förhindra ytterligare ras.



Lars Hultström är sedan tidigare under utredning för misstänkt vanvård av grisar. Detta efter Djurrättsaktivisternas avslöjade om förhållandena på hans gård Blackstaby, utanför Flen.



ATL.nu