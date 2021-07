Hultström avgår efter grisskandalen

"Jag anser att jag inte under rådande situation kan fullfölja mitt uppdrag. Jag vill fortsätta kämpa för att svenska bönder ska ha möjlighet att driva sina gårdar och sköta sina djur, men trycket är för hårt just nu. Vi kommer att fortsätta leverera fina grisar som vi alltid gjort och vi kommer att fortsätta arbetet på gården. Jag tar givetvis avstånd från all vanvård av djur - det är helt enkelt oacceptabelt. Jag har också förståelse för reaktionerna på de bilder som visats, de har skadat hela bonderörelsen", skriver han.



Ulf Sahlin, nu vice ordförande i Swedish Meats, och den som tog över redan när Lars Hultström tog "time-out" i tisdag, blir nu ordförande fram till stämman i vår.



Lars Hultström anklagas av Djurrättsalliansen för att ha vanvårdat sina grisar på Blackstaby gård. Deras bilder visade skadade djur, trånga och smutsiga boxar utan halm på betonggolvet.

Nu tvingas han avgå, trots att både Länsstyrelsen och Svenska Djurhälsovården friat honom från vanvårdsanklagelserna.



Kerstin Lööf i Swedish Meats representantskap, som hade möte idag på förmiddagen, beklagar att Lars Hultström fick avgå på grund av smygtagna bilder.



- Det som är bedrövligt är att ett gäng aktivister kan fälla människor på det här viset. Trots att Djurhälsovården och Länsstyrelsen inte kunde hitta några missförhållanden, säger hon.

- Men det blev ohållbart för honom att fortsätta. Jag tror att han tänker på medlemmarna, leverantörerna och sin egen situation.



Kerstin Lööf vill samtidigt göra fullkomligt klart att hon och Swedsih Meats tar avstånd från dålig djurvälfärd.

- Det är min skyldighet att ge djuren bästa tänkbara liv, säger hon.Torbjörn Esping