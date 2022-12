Hotad filmskatt räddas

På Skogsmuseet i Lycksele finns hyllor och kartonger med nästan 1 500 gamla filmer och massvis av bilder från det svenska skogsbrukets historia.

Materialet kommer från sådant som Skogforsk och dess företrädare samlat på sig och från det nedlagda skogsmuseet Silvanum.Rullfilmer och videoband åldras med tiden och man kan inte vänta hur länge som helst med att digitalisera materialet.Nu har museet fått 150 000 kronor av Kungliga Patriotiska Sällskapet för att kunna köra igång räddningsaktionen.– De räcker till delar av rullfilmerna från Skogforsk samling, säger Iréne Gustafson på Skogsmuseet.Stillbilderna har man möjlighet att själva skanna, och jobbar med det, men för det rörliga materialet behöver man köpa in tjänsterna.Pengarna räcker inte till alla filmer så nu måste man prioritera.– Vi har ännu inte gjort prioriteringen. Det kommer vi att sätta igång med efter sommaren, men först och främst tar vi de filmer som är på svenska. Vi har också material på andra språk som franska och engelska.I planerna, och i önskemål från Kungliga Patriotiska Sällskapet, finns också att göra filmerna tillgängliga för allmänheten.– Vi har ju en ganska ny hemsida som vi jobbar med och tror är en bra plattform att bygga vidare på, både för att visa upp vår samling av föremål men även för digitalt film- och bildmaterial, säger Iréne Gustafson.– Det tycker jag också är en skyldighet vi har, att göra det så tillgängligt som möjligt.I Skogsmuseets digitala planer finns också något man kallar för Kunskapsträdet. Det är en tjänst via webben där besökarna ska kunna fördjupa sig i den svenska skogshistoriens olika grenar, och leta sig djupare in ända till expertnivåer.– Man ska till exempel kunna få förslag på avhandlingar och examensjobb på SLU. Där är det också möjligt att bygga vidare med filmmaterialet.