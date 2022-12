Höstvetet under lupp i ny rapport

Ett annat syfte med rapporten har varit att undersöka varför den svenska medelskörden av höstvete stått och stampat på cirka 6 ton per hektar sedan 1990.

Mindre kväve men större skörd

Utspridda fält försvårar

Rapportförfattarna har bland annat intervjuat 32 höstveteodlare i Skåne, Östergötland, Västergötland samt Mälardalen. Gårdarna delades upp parvis i normalskördegårdar och plusskördegårdar där de sistnämnda hade cirka ett ton mer i skörd per hektar än de förstnämnda, trots att de låg nära varandra och hade liknande förutsättningar.Plusgårdarna använde i medeltal 157 kilo kväve per hektar och fick ut 7,4 ton kärna per hektar medan normalgårdarna använde 162 kilo kväve och fick ut 6,4 ton.Intervjuerna med odlarna får rapportförfattarna att dra slutsatsen att management var bättre på plusgårdarna med bland annat sådd vid en mer optimal tidpunkt än på normalgårdarna (81 procent av plusgårdarna bedömde att de sådde vid en optimal tidpunkt jämfört med 44 procent av normalgårdarna). Markstatusen var också bättre på plusgårdarna med avseende på fosforhalt, mullhalt och pH. På normalskördegårdarna vittnade fler odlare om svårarbetade jordar och markpackning.Plusgårdarna prioriterade också i högre utsträckning sådd framför skörd jämfört med normalgårdarna.Rapportförfattarna konstaterar att normalgårdarna var mer utspridda än plusgårdarna vilket försvårade för odlarna att bruka marken optimalt. Att köra vid fel tidpunkter ökar också risken för markpackning som i sin tur ökar risken för stående vatten.Rapporten uppskattar att just genom att minska markpackningen kan skörden ökas med 0-15 procent. Andra föreslagna skördeökande åtgärder är precisionsgödsling för variationer inom fältet samt en bättre etablering. Störst positiv effekt på skördestorleken har bevattning, vilket kan öka skörden med 20 procent. Detta är dock inte möjligt för alla, konstaterar rapportförfattarna.Ladda ner hela rapporten som pdf här