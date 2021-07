Höstplantering ökar risk för betesskador

Andelen skogsplantor som sätts på hösten blir större, även om det går ganska långsamt.

- Det är en svagt ökande trend, säger Hans Thyr, marknadschef på Svenska Skogsplantor som ingår i Sveaskogkoncernen.



Ungefär tio procent av företagets plantor levereras på hösten. Det är av tradition mer utbrett att höstplantera i norra Sverige än i södra.



Hans Thyr tycker att det är positivt att skogsägare utnyttjar möjligheten att plantera under hela säsongen.

På hösten finns oftast god tillgång på både plantor och entreprenörer som kan utföra planteringen. Samtidigt finns problem.

- Du får en större risk att djuren äter plantor senare på säsongen när du inte har örter, gräs och knoppar. Visst är det så att du har ett större betes­tryck på hösten, säger Hans Thyr.





Kan behandlas

Jämnare arbetsgång

Rotslagning

För att skyddas mot betning kan plantorna behandlas med någon viltrepellent, men det måste göras ganska sent när plantorna inte längre växer. Då finns risk att viltet hinner skada plantorna.Plantor som sätts på hösten kan inte heller behandlas med kemikalier mot snytbagge förrän till våren. Där hoppas Hans Thyr på Svenska Skogsplantors nya beläggningsskydd Conniflex, som kan appliceras även innan höstplantering.En ekonomisk fördel som Hans Thyr ser för skogsägaren är att den som köper på hösten undgår risken för de prishöjningar som ofta kommer på våren, då plantföretagen justerar priset efter sina kostnader.Magnus Petersson är skogsskötselspecialist på Södra Skog.Han tycker att en fördel med höstplantering är att arbetsfördelningen blir jämnare för både plantskolan och dem som utför planteringen i fält.- Det gör också att entreprenörerna kan jobba lite längre och det är ofta positivt. Får man kontinuitet i arbetet får man ofta högre kvalitet, säger Magnus Petersson.Speciellt täckrotsplantor tycker han är bra att plantera i södra Sverige under augusti och en bit in i september. Höjdtillväxten har avstannat och plantan skjuter inte nya skott, men rotsystemet växer fortfarande.- Det gör att plantorna hinner etablera ett rotsystem under hösten som de har nytta av nästa vår när de ska börja växa igen. Det ger en snabb start och minskar risken för skador, säger Magnus Petersson.Sätter man barrotsplantor handlar det mer om rotslagning men de finns på plats i tid att börja växa direkt på våren.- Nackdelarna är att man utsätter plantorna för risk för viltskador. En möjlighet är att behandla med viltskyddsmedel.Det går enkelt att göra före plantering om plantorna står i kasetter. Om man planterar sent finns också risk för uppfrysning på vissa finjordsrika och fuktiga marker, speciellt för täckrotsplantor, säger Magnus Petersson. Tina Andersson