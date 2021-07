Hos Lars är tallen kung

Efter äventyret i Nigeria och fotbolls-VM i Sydafrika har Lars Lagerbäck kommit hem och bland annat arbetat med Elitprojektet på Svenska Fotbollförbundet i Stockholm. Vad det ska bli i framtiden är inte riktigt klart än.

- Det skulle vara jätteintressant att testa något mer utomlands, sa Lars Lagerbäck i Svenska Fotbollförbundets tv i augusti.



Men nästan varje ledig stund ägnar Lars Lagerbäck åt skogen och 300 hektar produktiv skogsmark i Ovansjö mellan Sundsvall och Östersund. Gården var också med i LRF:s Kraftsamling skog och var en av 140 demogårdar.





- Det röjdes och gallrades lite grand. Men annars var det skötsel som vanligt vill jag påstå.- Ja, den har jag övertagit efter mina föräldrar på 80-talet. Jag har växt upp på gården.- Det är en talldominerad fastighet.- Jag har varit i skogen som fritidsarbetare ända sedan jag var grabb. Mer eller mindre. Sedan har det långa perioder blivit mindre. Jag har försökt att vara där... mycket, men allt är relativt här i livet.- Det har gått i vågor. Efter att jag flyttade hemifrån och en tioårsperiod efter det var det inget man prioriterade direkt. Men sedan har det kommit tillbaka. Det har blivit att ju mer jag har varit där har jag uppskattat att hålla på.- Jag har inga större maskiner, så jag gör inga större grejor. Det jag mest gör är att röja.- Det ser bra ut kan jag säga med gott samvete. Jag hade en far som lärde mig hur det ska fungera i skogen. Han arbetade som skogsinspektor åt skogsägarföreningen. Så det har jag fått med mig sedan barnsben. Jag gick i en bra skola, tycker jag själv.- Jag har faktiskt för första gången provat contorta och sått det på ett område. Det var väldigt oländig och stenig mark, omöjligt att gå in med ett markberedningsaggregat. Efter samråd med Norra skogsägarföreningen så bestämde vi att vi skulle testa att så contorta.- Jag har nästan enbart använt mig av skogsägarföreningen. Min far var med där och jag känner dem som jobbar där sedan jag var grabb.- Det har varit relativt bra under ganska många år nu. Det är i alla fall ingen katastrof. Men vi fick granbarkborre i somras, det var lite värre. Men jag ska inte klaga, eftersom jag har relativt lite gran på min fastighet.- Själva röjandet är ganska roligt. Framför allt när man vänder sig om och tittar. Det känns väldigt trevligt.- Jag har inte jagat sedan jag flyttade hemifrån, men jag har licens för vapen. Härje Rolfsson